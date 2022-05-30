МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как ЕС может "сбежать" от эмбарго на российскую нефть

По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 116,45 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 116,08 доллара.

В начале текущей недели главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться ограничения в отношении России. Страны блока уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Вместе с этим трейдеры оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Инвесторы опасаются замедления роста экономики страны из-за коронавирусных ограничений, что может отразиться на нефтяном спросе.

Также участники торгов обращают внимание на новости, связанные с греческими танкерами. Ранее стало известно, что иранские военные захватили два танкера под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.

"Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research.