МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после договоренности лидеров стран Евросоюза о частичном запрете импорта российской нефти заявил, что Россия найдет других импортеров. Лидеры стран Евросоюза приняли решение по эмбарго на российскую нефть

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе урегулировали разногласия по введению частичного нефтяного эмбарго и таким образом разблокировали согласование шестого пакета санкций против РФ. Достигнутое соглашение затронет две трети импорта нефти из России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС после достижения соглашения по эмбарго на российскую нефть фактически сократит на 90% импорт нефти из России к концу года.

"Как она правильно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. Следует отметить, что она теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме", — написал Ульянов в Twitter, комментируя публикацию фон дер Ляйен о соглашении лидеров ЕС по санкциям против российской нефти.

Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения. Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.