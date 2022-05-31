МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов. Лидеры стран Евросоюза приняли решение по эмбарго на российскую нефть

По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 117,71 доллара.