МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 117,71 доллара.
https://1prime.ru/oil/20220531/837031578.html
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