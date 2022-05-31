МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Представители стран Европейского Союза 30 мая достигли принципиального соглашения и сокращении к концу текущего 2022 года 90% импорта российской нефти. Как пишет агентство Reuters, объединению стран удалось разрешить тупиковую ситуацию с Венгрией. Кому повысят пенсии и пособия с июня

Соглашение по нефти расчистит путь для вступления в силу других элементов шестого пакета антироссийских санкций ЕС, в том числе — отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от системы обмена сообщениями SWIFT.

Новая договоренность "сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — отметил президент ЕС Мишель.

Напомним, что две трети нефти из России, импортируемой странами ЕС, поступает танкерами. Одна треть — по трубопроводу "Дружба".

Если сейчас эмбарго охватывает 2/3 всей нефти, импортируемой из России. Когда Польша и Германия, которые также подключены к трубопроводу, перестанут покупать сырье до конца года, под эмбарго попадет 90% всего импорта из России в регион.

Исключение будет составлять Венгрия: именно она получает 10% оставшейся нефти.

"Будапешт также, похоже, получил заверения от других лидеров, что чрезвычайные меры будут применяться "в случае внезапных перебоев с поставками" после опасений, высказанных премьер-министром Виктором Орбаном по поводу рисков, связанных с российским нефтепроводом, который проходит через Украину в Венгрию", — пишет агентство.

Однако остается неясным, как страны Европы, получающие нефть из танкеров, получат компенсацию за более высокую стоимость по сравнению с теми, которые оставят трубопроводы открытыми.

Агентство Reuters напомнило, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отчитал лидеров ЕС за слишком мягкую позицию по отношению к Москве. "Почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот?" — цитирует Зеленского агентство.