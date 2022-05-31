МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих нефть из России, запрет будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Евросоюзе хотят запретить третьим странам покупать российскую нефть

"ЕС также намерен согласовать запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть", — говорится в сообщении.

Греция, Кипр и Мальта возражали против этого предложения в ходе обсуждения. "Чтобы смягчить их озабоченности, запрет будет введен поэтапно в течение шести месяцев, что является продлением первоначального предложения об одном месяце", — пишет издание. Оно также отмечает, что, по мнению трейдеров и владельцев судов, прекращение страхования танкеров с российской нефтью — это один из самых мощных финансовых инструментов ЕС, способных навредить российской экономике.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможный запрет на транспортировку нефти РФ в третьи страны, заявив, что это лишь поможет конкурентам ЕС.

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка. ЕС ранее неоднократно отрицал, что санкции против России оказывают негативное влияние на глобальную ситуацию с продовольствием, возлагая ответственность исключительно на действия Москвы. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.