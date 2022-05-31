МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти на фоне решения ЕС ограничить импорт нефти из России, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 61,5 рубля

По состоянию на 20.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,05%, до 118,84 доллара за баррель, июльских — на 1,59%, до 123,6 доллара, июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,42%, до 117,64 доллара за баррель. За май стоимость марки Brent увеличилась уже на 8,6%, марки WTI — на 12,36%.

Во вторник вечером цены на нефть продолжают расти на фоне соглашения ЕС о введении частичного антироссийского нефтяного эмбарго. Планируется сократить закупки нефти странами ЕС из России на 90%. Так, нефть обеих марок непрерывно дорожает уже полгода, Brent готовится закрыть торги этого месяца самым сильнейшим ростом с февраля, а WTI — с января.

Кроме того, влияет на котировки оптимизм вокруг экономики Китая, который влечет за собой волнения о повышении спроса на сырье. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее, а композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.