МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США с девятого, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении — до 4,218 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). СМИ узнали об условиях введения Евросоюзом пошлины на российскую нефть

На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 миллиона баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 миллиона, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 миллиона. На четвертое место поднялась Колумбия, ее поставки в США увеличились на 10,3%, до 7,048 миллиона баррелей. Ирак же сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 миллиона баррелей.

Вместе с тем, по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия осталась на третьем месте и увеличила поставки на 8,7%, до 17,825 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада (рост на 14,4%, до 143,399 миллиона баррелей), на втором — Мексика (снижение на 18,4%, до 25,803 миллиона). На четвертом месте находится Саудовская Аравия, чьи поставки выросли к февралю на 14,7%, до 16,63 миллиона баррелей.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в марте вырос на незначительные 0,1% — до 8,461 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% — до 9,513 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 4,3% — до 6,416 миллиона баррелей в сутки, экспорт — на 0,3%, до 3,319 миллиона баррелей в сутки.