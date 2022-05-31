Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое, поднялась на шестое место
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США с девятого, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении — до 4,218 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 миллиона баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 миллиона, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 миллиона. На четвертое место поднялась Колумбия, ее поставки в США увеличились на 10,3%, до 7,048 миллиона баррелей. Ирак же сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 миллиона баррелей.
Вместе с тем, по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия осталась на третьем месте и увеличила поставки на 8,7%, до 17,825 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада (рост на 14,4%, до 143,399 миллиона баррелей), на втором — Мексика (снижение на 18,4%, до 25,803 миллиона). На четвертом месте находится Саудовская Аравия, чьи поставки выросли к февралю на 14,7%, до 16,63 миллиона баррелей.
В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в марте вырос на незначительные 0,1% — до 8,461 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% — до 9,513 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 4,3% — до 6,416 миллиона баррелей в сутки, экспорт — на 0,3%, до 3,319 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20220531/837043970.html