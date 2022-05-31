МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщает, что некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое

Издание сообщает, что такая вероятность рассматривается, "поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти".

Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, "ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Альянс с августа 2021 года ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.