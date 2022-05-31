МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих нефть из России, запрет будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев.

"По словам британских и европейских официальных лиц, Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть", — сообщает издание.

Решение Британии закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London и резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти, также пишет Financial Times.

По данным официальных лиц, Греция и Кипр согласились на предложение о введении запрета только после того, как Великобритания обязалась последовать их примеру.

Согласно газете, британское правительство отказалось комментировать возможный запрет на страхование судов. Источники издания тем не менее сообщили, что о решении о запрете вскоре будет объявлено. По словам одного из них, "это то, что происходит скоординированным образом".

Другой источник сообщил газете, что страны G7 также работают над запретом страхования судов, перевозящих российскую нефть, но подобные меры не вступят в силу в течение шести месяцев.

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка. ЕС ранее неоднократно отрицал, что санкции против России оказывают негативное влияние на глобальную ситуацию с продовольствием, возлагая ответственность исключительно на действия Москвы. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.