МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Новым пакетом санкций, среди которых частичное эмбарго на российскую нефть, Запад вредит лишь себе и снижает конкурентоспособность своей экономики, качество жизни своих людей, это похоже на русофобскую агонию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что "Россия и российский бюджет ничего не потеряют". В апрельском прогнозе Центробанка учли нефтяное эмбарго против России

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

"Не перестаешь удивляться изобретательности наших так называемых "партнёров" из Евросоюза. Но это критично, в первую очередь, для их собственных граждан, для жителей стран Европейского союза, потому что, понятно, что это серьёзно ударит по их качеству жизни… Второе — все сегодня громко говорят: "энергетический кризис", "мировой голод". Как только это решение (о новом пакете антироссийских санкций — ред.) было принято, биржи тут же отреагировали серьёзным ростом на стоимость нефти. Но в чьих это интересах — спокойно, без этой истерии русофобской — кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность, и снижение качества жизни собственных граждан", — сказала Матвиенко, комментируя журналистам частичное эмбарго на поставки российской нефти.

Матвиенко подчеркнула, что "Россия, российский бюджет ничего не потеряют", потому что после пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран, поэтому РФ может переориентировать нефть на другие рынки, "спрос на которых огромный".

"На рынке мировом только определённый объем добычи, определённый объем продажи нефти. Другой с Луны нам никто не поставит, поэтому первое — можем переориентировать. Второе… надо больше использовать нефти в собственной стране. Больше нефти перерабатывать, развивать нефтехимию, строить новые заводы, чтобы получать дополнительную прибыль, а не гнать сырую нефть. Думаю, что это сподвигнет нас", — добавила она.

Кроме того, если допустить, что сейчас Россия быстро не перестроится, то, по словам Матвиенко, "у нас не будет потерь", потому что цена на нефть существенно вырастет, и те объемы, которые мы недопоставим Европу, будут покрыты за счёт роста цен на нефть.

"Поэтому здесь граждане европейцы вредят только самим себе. Думаю, что они уже выдохлись, уже седьмого пакета, я не знаю, я даже затрудняюсь, что можно ещё придумать. Это уже похоже на такую русофобскую агонию. Абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную, идиотизм, на мой взгляд", — заключила она.