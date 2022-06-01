МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны Евросоюза будет уходить от поставок нефти из России, невзирая на то, что это увеличит их расходы и вызовет большие трудности, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя согласование европейскими лидерами шестого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт оценила ущерб от эмбарго на нефть из России

"ЕС со всей очевидностью будет уходить от поставок российской нефти, даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности", — написал сенатор.

Он уверен, что решение блока идет вразрез с интересами европейской экономики, и эти интересы стали "жертвой жесткой политической установки".

"С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги", — заключил Пушков.

Шестой пакет антироссийских санкций предусматривает постепенное введение запрета на импорт российской нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, тогда как трубопроводная нефть под ограничения не подпадает.

По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу нынешнего года сократит импорт российской нефти на 90%.