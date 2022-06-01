МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал на встрече в среду идею исключения России из числа участников альянса, сообщает агентство Reuters. Fitch оценило последствия "ухода" российской нефти с рынка

"На технической встрече ОПЕК+ в среду не обсуждалась идея приостановки участия России в соглашениях о поставках нефти", — передает агентство с ссылкой на источники.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на делегатов, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в соглашениях ОПЕК+, поскольку в силу западных санкций испытывает сложности с наращиванием нефтедобычи.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.