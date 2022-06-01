МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в апреле упала в абсолютном выражении на 11,5% по сравнению с мартом, до 41,1 миллиона тонн, при этом среднесуточная в баррелях снизилась на 8,5%, до 10,042 миллиона, а за период с января по апрель добыча достигла 176 миллионов тонн, увеличившись на 4,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Reuters рассказал о повестке заседания комитета ОПЕК+ в среду

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в апреле 2022 года снизилась по сравнению с апрелем 2021 года на 4,1%, а по сравнению с мартом 2022 года – на 11,5%, составив 41,1 миллиона тонн. За январь-апрель 2022 года ее добыто 176 миллиона тонн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в апреле составила около 10,042 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов). В марте этот показатель находился на уровне 10,971 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле он упал на 929 тысяч баррелей в сутки, или на 8,5%.

Нефти без газового конденсата в апреле было добыто 38 миллионов тонн. Это меньше показателей апреля 2021 года и марта 2022 года на 4,4% и на 11,4% соответственно, уточняет Росстат.