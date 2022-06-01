Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены
Байден рассказал об идее Запада покупать российскую нефть по цене ниже рыночной
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ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. На Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта, заявил президент США Джо Байден.
В США ищут способы сдержать рост цен на топливо, который отмечается на фоне антироссийских санкций.
"У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Если такое решение будет принято, то Россия, по его словам, сохранит возможность экспортировать нефть, но по "цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке".
https://1prime.ru/oil/20220601/837058007.html
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