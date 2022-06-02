МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с "дырами". Об этом сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары

Издание отмечает, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой, по крайней мере, для некоторых государств, и это касается не только Венгрии.

"Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло", — подчеркивает FAZ. В частности, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти.

Издание отметило, что "в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами. Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу "Дружба", хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90 процентов всего импорта.

При этом, как утверждает издание, большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке "в худшем случае" даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.

Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС, добавляет FAZ.