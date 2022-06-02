МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По мнению аналитиков, у России есть два способа справиться с частичным эмбарго на свою нефть в Европе. Первый — это найти новых покупателей, второй — снизить добычу. Об этом сообщает CNBC. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

Москва может ответить на европейские санкции в отношении российской нефти поиском других покупателей для ее нефти или сокращением добычи, чтобы сохранить высокие цены. Его действия будут иметь глобальные экономические последствия — разумеется, если только не вмешается ОПЕК, пишет издание.

Напомним, что Лидеры ЕС в понедельник договорились запретить 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций блока в отношении России с момента начала спецоперации на Украине.

По данным Международного энергетического агентства, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии.

"То, что происходит сейчас, изменит торговлю нефтью и природным газом в будущем. Цены на нефть не снизятся в ближайшее время, и последствия российских санкций будут ощущаться в течение нескольких лет", — сказал Хоссейн Аскари, профессор Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона.

"США должны были использовать сильные упреждающие санкции в отношении России и быть более жесткими с производителями нефти ОПЕК, чтобы увеличить добычу нефти".

НОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Китай и Индия активно наращивают покупки российской нефти с дисконтом. В частности, Китай с марта по май купил 14.5 млн барр (3х г/г), а Индия за этот период купила 59 млн барр (за весь 2021 куплено 12 млн барр).

По мнению аналитиков, пишет CNBC, крупнейшие азиатские страны продолжат закупать российскую нефть в больших объемах.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сокращение поможет поддержать высокие цены на нефть и позволит продолжить России продавать дорого. В воскресенье вице-президент Лукойла Федун сказал, что РФ должна сократить добычу на 30%.

Западные аналитики также уверены, что высокие цены компенсируют сокращение экспорта.