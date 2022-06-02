МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в четверг в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

Комитет должен обсудить ситуацию на рынке нефти и вынести рекомендацию по параметрам соглашения на июль. Затем эту рекомендацию обсудят все главы делегаций альянса ОПЕК+, заседание которых запланировано следом.

Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и обсуждение в Евросоюзе эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, страны ОПЕК+, вероятно, продолжат следовать своему запланированному ранее курсу на увеличение производства в объеме 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно, считают эксперты.

В то же время ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия дала понять союзникам с Запада, что готова нарастить производство нефти, если добыча в России существенно упадет из-за санкций.

Один из собеседников издания сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг, но никаких окончательных решений пока не принято. Увеличение добычи, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль или август, говорит источник, но такое изменение должно быть одобрено.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.