МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 мая, снизились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 414,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Главы делегаций ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на лето

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения лишь на 1,35 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 0,7 миллиона баррелей (на 0,3%), до 219 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста на 0,53 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 0,5 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 106,4 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на миллион баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 мая, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в марте составила 11,59 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,63 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,91 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,85 миллиона баррелей в сутки.