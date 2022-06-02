БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у властей Германии есть конкретные идеи по реорганизации нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который принадлежит "Роснефти" и перерабатывает нефть из РФ, от которой Берлин планирует отказаться. Новак заявил о росте добычи нефти в России

PCK Raffinerie Schwedt находится недалеко от границы с Польшей и имеет регионообразующее значение для всей Восточной Германии и столицы страны, обеспечивая более тысячи человек работой, а потребителей — бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и иными нефтепродуктами. Основной владелец НПЗ — "Роснефть", завод работает на поступающей по нефтепроводу "Дружба" российской нефти.

"Также хорошо мы пониманием ситуацию с двумя нефтеперерабатывающими заводами на востоке, которые подключены к трубопроводу "Дружба", и что если им потребуется (нефть) из других мест, нужно будет использовать другие пути. Это предметный разговор, который мы изучаем, мы знаем точно, как это может для людей сработать. У нас есть конкретные идеи по заводу в Шведе, и мы обсуждаем это с федеральными землями. Мы создали рабочую группу по этому вопросу, которая ведет такие переговоры, чтобы мы могли иметь полную картинку и затем на этой основе можно будет принять конкретные решения", — заявил Шольц на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, насколько конкретны планы правительства по НПЗ в Шведте.

Он добавил также, обращаясь к задававшему вопросу журналисту, что не может более конкретно рассказать, "что конкретно и когда будет сделано" в реорганизации работы завода, отметив, что надеется на его понимание.