МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем опускаются, рынки продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, ожидая также статистику от Baker Hughes, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,7%, до 116,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,8%, до 115,94 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать результаты заседания ОПЕК+, озвученные в четверг. Страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Ожидание увеличения добычи негативно отражается на котировках нефти.
Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельную статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 27 мая их число сократилось на две – до 574 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20220603/837074768.html
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