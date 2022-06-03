МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем опускаются, рынки продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, ожидая также статистику от Baker Hughes, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, почему российская нефть дешевле любой другой

По состоянию на 12.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,7%, до 116,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,8%, до 115,94 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать результаты заседания ОПЕК+, озвученные в четверг. Страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Ожидание увеличения добычи негативно отражается на котировках нефти.

Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельную статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 27 мая их число сократилось на две – до 574 агрегатов.