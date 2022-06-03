МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Хотя Евросоюз и достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти, последствия этого решения последствия ощутит на себе не только Россия, но и сама Европа. Об этом пишет автор издания Yahoo News Japan. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

Ведь несмотря на то, что европейские страны активно ищут альтернативу российскому "черному золоту", они все так же продолжают зависеть от российских поставок.

Издание напоминает, что председатель Европейского совета Шарль Мишель ночью 30 мая написал в Твиттере, что лидеры ЕС договорились о запрете на поставку российской нефти в ЕС. Они достигли компромиссного соглашения с Венгрией, которая импортирует российскую нефть по трубопроводам, ограничив эмбарго морским транспортом и сделав исключение для нефтепроводов.

На нефть, идущую по трубопроводам, приходится треть закупок из России, пишет Yahoo News Japan. Исключение этой доли значительно снижает эффективность санкций. При этом Германия и Польша также импортируют российскую нефть по трубопроводам, но они приняли решение отказаться от поставок.

Именно поэтому председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС к концу года, по сути, будет остановлено около 90% импорта российской нефти.

В конечном итоге ЕС надеется, что санкции против России будут достаточно эффективными. Сами сроки поставок нефти в Венгрию по трубопроводам пока не ясны и стороны все еще продолжают обсуждать детали. При этом, как отмечается, санкции ударят по Европе, которая напрямую зависит от российской нефти.

"Под ударом окажется и вся мировая экономика", — отмечается в статье.

Более того, рост цен на нефть также увеличит риски для экономики США и мира в будущем, из-за чего совету управляющих американской Федеральной резервной системы придется стремительно повышать процентные ставки.

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