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2022
https://1prime.ru/oil/20220603/837079376.html
ЕС запретил оказывать помощь в транспортировке российский нефти
Нефть
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Европейский Союз запретил оказывать техническую помощь и предоставлять финансирование для транспортировки в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов из России. Мера была... ПРАЙМ, 03.06.2022
нефть, энергетика, новости, ес, нефть, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз запретил оказывать техническую помощь и предоставлять финансирование для транспортировки в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов из России.
Мера была принята в рамках шестого пакета антироссийских санкций, опубликованного в Официальном журнале ЕС в пятницу.
Евросоюз запрещает прямо или косвенно предоставлять:
- техническую помощь,
- брокерские услуги,
- финансирование,
- финансовую помощь.
Уточняется, что речь идет о транспортировке (в том числе путем передачи с судна на судно) нефти или нефтепродуктов, "которые происходят из России или были экспортированы из России".