БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз запретил оказывать техническую помощь и предоставлять финансирование для транспортировки в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов из России. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

Мера была принята в рамках шестого пакета антироссийских санкций, опубликованного в Официальном журнале ЕС в пятницу.

Евросоюз запрещает прямо или косвенно предоставлять:

техническую помощь,

брокерские услуги,

финансирование,

финансовую помощь.

Уточняется, что речь идет о транспортировке (в том числе путем передачи с судна на судно) нефти или нефтепродуктов, "которые происходят из России или были экспортированы из России".