Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года
Нефть на Токийской товарной бирже подорожала до максимума с июля 2008 года
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет, сообщило агентство Киодо.
Утром в понедельник цена ближневосточной нефти на Токийской товарной бирже достигла 86 тысяч иен за килолитр, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.
Высокие цены на энергоносители оказывают серьезное давление на систему энергообеспечения. Утром в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в ближайшие дни будет созвано заседание правительства, посвященное этой проблеме. Это будет первое за пять лет заседание кабмина по данной теме.
https://1prime.ru/oil/20220606/837088498.html
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