МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет, сообщило агентство Киодо. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Утром в понедельник цена ближневосточной нефти на Токийской товарной бирже достигла 86 тысяч иен за килолитр, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.

Высокие цены на энергоносители оказывают серьезное давление на систему энергообеспечения. Утром в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в ближайшие дни будет созвано заседание правительства, посвященное этой проблеме. Это будет первое за пять лет заседание кабмина по данной теме.