МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила июльские отпускные цены на нефть для Азии, причем повышение оказалось больше ожидаемого, пишет агентство Рейтер. СМИ: Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу нефти

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила июльские цены на нефть для азиатских покупателей до более высоких уровней, чем ожидалось, на фоне опасений дефицита предложения и ожиданий сильного спроса летом", — сообщает агентство.

По данным агентства, официальная отпускная цена на Arab Light на июль для Азии была повышена на 2,1 доллара с июньского уровня, что будет на 6,5 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Повышение при этом оказалось намного сильнее рыночных ожиданий увеличения на 1-1,5 доллара, отмечает агентство.

Цены для потребителей из США не изменились, для Северной Европы и Средиземноморья — были повышены на 2,2 и 2 доллара соответственно, что будет на 5,65 доллара, 4,3 доллара и 3,9 доллара выше стоимости Argus Sour Crude Index (ASCI) и ICE Brent.

Ранее в июне страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти – на 648 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.