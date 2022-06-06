НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн — ПРАЙМ. Индия в июне может увеличить закупки российской нефти на 20%, до 1,05 миллионов баррелей в сутки, пишет издание Indian Express со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. В Евросоюзе назвали последствия эмбарго на нефть из России

Как показали данные, в мае текущего года Индия импортировала 840 645 баррелей в сутки российской нефти, в апреле — 388 666 баррелей в сутки, а в мае прошлого года — 136 774 баррелей в сутки. В настоящее время Индии требуется в общей сложности 5 миллионов баррелей нефти в день, говорится в публикации.

"Это означает, что, учитывая все эти цифры, 25% потребностей Индии в нефти удовлетворяются за счет российской нефти", — отмечает издание.

Сейчас Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.

По данным Times of India, в апреле Россия заняла четвертое место по экспорту "черного золота" в Индию, уступив Ираку, Саудовской Аравии и Арабским Эмиратам.