МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Казахстанские нефтяные компании с июня при оформлении документов на экспорт нефти указывают в качестве ее названия KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil), сообщил заместитель председателя правления национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Даурен Карабаев. Сербия оценила потери из-за санкций на российскую нефть

Ранее СМИ со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Казахстана сообщали, что республика по инициативе трейдеров и покупателей хочет дать своей нефти, реализуемой из портов России, новое маркетинговое название – KEBCO, чтобы дистанцироваться от подсанкционного российского сорта Urals.

"В принципе, у нас до сих пор проблем с реализацией нашей нефти не было, но теперь начиная с июня месяца "КазМунайГаз" и другие казахстанские компании решили, что в сопроводительных документах, в сертификате на происхождение товара, в частности, будет указано KEBCO — для того, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, а не какое-то другое, и чтобы вопросов не возникало", — сказал Карабаев на брифинге во вторник.

При этом представитель КМГ подчеркнул, что "казахстанская нефть под санкции не попадает, даже если она идет транзитом через территорию других государств". "Мы в настоящий момент проводим большую разъяснительную работу с покупателями нефти, с международными трейдерами и с финансирующими банками по разъяснению этой ситуации", — добавил он.

Совет ЕС в начале июня окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.