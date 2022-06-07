МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, а также с сомнением относятся к способности ОПЕК+ нарастить добычу согласно новому плану, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, как жара скорректирует газовые амбиции Европы

По состоянию на 7.49 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64%, до 120,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 119,34 доллара.

"Ослабление ограничений на путешествия в Китае, как ожидается, поддержит спрос на нефть в ближайшие недели", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, поэтому ожидания по восстановлению экономической активности позитивно отражаются на прогнозах спроса.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ по сделке. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

"Нереалистично ждать увеличения, близкого к основному показателю", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство.