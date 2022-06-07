АЛМА-АТА, 7 июн — ПРАЙМ. Транзит казахстанской нефти через систему российской компании "Транснефть" стал менее привлекательным из-за санкций, заявил зампредседателя правления национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Даурен Карабаев. Казахстан переименовал свою экспортную нефть из-за антироссийских санкций

"КазМунайГаз" также экспортирует нефть по трубопроводу "Атырау-Самара" и далее через систему "Транснефти". Однако сейчас нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом, что снижает привлекательность данного маршрута. Карабаев отметил, что размер дисконта от эталонного сорта Brent с начала года доходил до 40 долларов, а на конец первого квартала составлял 31 доллар.

"В то же время налоги — налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог на экспорт и экспортную таможенную пошлину — мы платим исходя из цены Brent", — сказал Карабаев в ходе брифинга.

При этом сорт нефти CPC Blend, который прокачивается по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сейчас торгуется с дисконтом около 6-8 долларов, что "находится в пределах исторических колебаний".