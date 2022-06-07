ПАРИЖ, 7 июн — ПРАЙМ. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала глупостью эмбарго Евросоюза на российскую нефть. В Нидерландах призвали увеличить добычу газа из-за ситуации на рынке

Ранее Европейский Союз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые меры предполагают в том числе постепенный отказ от импорта нефти из России.

"Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим", — подчеркнула Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

По ее словам, прекращение поставок российской нефти приведет к росту цен на этот энергоресурс, а Россия "еще больше обогатится от продаж нефти другим странам".

"Так что Россия будет только рада", — сказала политик.

Ле Пен подчеркнула, эмбарго на российскую нефть, а также возможное эмбарго на российский газ, будут иметь серьезные последствия для жителей Франции. Она также поддержала мнение французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине.