МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Норвежские профсоюзы нефтяников намерены начать забастовку с 12 июня, если им не удастся договориться о повышении заработных плат, что может привести к частичной остановки добычи нефти, сообщает Reuters.

Работники добиваются повышения заработной платы выше уровня инфляции. Они требуют еще и других изменений в своих контрактах, но подробности не раскрываются.

В частности, члены профсоюзов Industrial Energi и Lederne намерены начать забастовку на 10 постоянных морских установках, в том числе на платформах Njord A, Valhall, Gudrun и нескольких платформах Oseberg, а также на трех мобильных сервисных подразделениях.

По словам профсоюза Lederne, в их забастовке примут участие 74 рабочих. Это может отразиться на добыче нефти на платформах Equinor Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, которыми управляет Equinor. Добыча газа не должна пострадать, сообщил агентству глава профсоюза.

В профсоюзе Industrial Energi (крупнейший нефтегазовый союз Норвегии, в него входят 4300 человек) также опасаются, что сотрудники могут объявить забастовку — это также может сказаться на производстве.

"Первый случай потенциальной забастовки затронет лишь ограниченное число участников, но мы можем пойти на эскалацию, если это необходимо", — заявила главный переговорщик Industrial Energi Лилл-Хайди Баккеруд.

Норвегия входит в тройку лидеров поставщиков нефти в мире, наряду с Россией и Саудовской Аравией. В год страна добывает порядка трех миллионов баррелей нефти, большая ее часть поступает на экспорт. Главными покупателями норвежской нефти являются Нидерланды, Франция и Великобритания. Напомним, что Британия одной из первых стран наложила санкции на российский энергетический сектор, рассчитывая получать сырье из Норвегии.