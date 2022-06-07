МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в среднем на уровне в 100 долларов за баррель, говорится в докладе. Всемирный банк ожидает пика мировой инфляции в середине года

"Прогнозируется, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель — пересмотр на 24 доллара в сторону повышения", — сообщил ВБ, уточнив, что санкции, введенные против России будут иметь долгосрочный негативный эффект.

По мнению банка, в 2023 году цены снизятся по мере увеличения добычи этого сырья в других странах, в том числе, в США. "Однако цены останутся выше, чем прогнозировалось ранее, и намного выше среднего показателя, который был на протяжении последних пяти лет", — отметил ВБ.

При этом Всемирный банк также видит риски более сильного роста цен на энергоносители в целом. Он отмечает, что предложение ЕС и США ограничить предоставление транспортных и страховых услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, может существенно сократить возможности перенаправления нефти в другие страны.