МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Евросоюз объявил о частичном запрете на нефть из России, но при этом поставки сырья в регион только постоянно увеличиваются, пишет британское издание The Economist.

По мнению авторов, страны Восточной Европы раскупают дешевую российскую нефть и не будут спешить накладывать эмбарго.

Запрет Евросоюза на российский энергоноситель начался малообещающе: с начала спецоперации в феврале объемы поставляемого в страны региона сырья постоянно растут. С января по апрель объемы выросли на 14% — с 750 000 до 857 000 баррелей в сутки.

Эмбарго ввели только на танкерную нефть и нефтепродукты. Сейчас под него подпадает 75% импорта из России. При этом сырье, поставляемое в некоторые страны Центральной и Восточной Европы по трубопроводам, временно исключили из запрета.

Нефтеперерабатывающие предприятия в странах, куда тянутся трубы с российским сырьем, расхватывают дешевую нефть, от которой отказалось большинство западных покупателей. Трубопровод "Дружба" снабжает нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Чехии, Германии, Венгрии, Польше и Словакии. Два самых крупных игрока — Германия и Польша — взяли на себя обязательство перекрыть вентиль к концу года. Если это произойдет, то эмбарго распространится на 90% всей российской нефти в Европе.

"Непонятно, когда будут перекрыты остальные поставки. Все страны, не имеющие выхода к морю, говорят, что переключиться на других поставщиков нефти им будет дорого и трудно. В ноябре 2021 года Словакия обеспечивала 92% своих потребностей в нефти за счет России. Венгрия получает 65% потребляемой ею нефти. Почти все эти объемы идут через "Дружбу", — отмечает издание.

Венгрия и Польша, несмотря на свои заверения обещания сократить импорт из России, пошли в противоположном направлении. Марка Urals стоит намного дешевле международного сорта Brent. По данным Argus Media, в мае НПЗ покупали импортируемую по "Дружбе" нефть со скидкой до 40 долларов за баррель по отношению к североморской смеси. Это значит, что государства не будут спешить с эмбарго, отмечает обозреватель.