МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%: инвесторы оценивают перспективы роста спроса на сырье в свете ослабления коронавирусных ограничений в Китае, тогда как предложение на рынке будет сокращаться из-за антироссийских санкций, свидетельствуют данные торгов. The Economist: Европа спешит нажиться на дешевой российской нефти

По состоянию на 13.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,06% — до 121,85 доллара за баррель и уже превышала 122 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,17%, до 120,81 доллара.

Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания по балансу спроса и предложения. Ожидается, что спрос вырастет, так как коронавирусные ограничения в Китае снимаются, а в США начинается сезон вождения.

При этом предложение на рынке будет сокращаться из-за антироссийских санкций. ОПЕК+ на прошлой неделе увеличила добычу, но инвесторы полагают, что такой объем может оказаться недостаточным.

"Происходит смещение акцента с увеличения добычи ОПЕК+ на сокращение свободных мощностей. Мне трудно увидеть аргументы в пользу снижения цен в ближайшей перспективе", — сказал агентству Блумберг старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).