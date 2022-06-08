МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что цены на нефть пока далеки от пика, но могут достигнуть невиданных уровней, если убрать российские энергоресурсы с мирового рынка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на его заявление. Сербия оценила негативные последствия санкций против России

"Сухейль аль-Мазруи предупредил, что без увеличения инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, когда спрос полностью восстановится после пандемии коронавируса. Цены могут достичь "невиданных" уровней, если российские нефть и газ будут полностью выведены с рынка, сказал он", — пишет агентство.

Цены на нефть при том уровне мирового потребления, который наблюдается сейчас, еще далеки от пика, поскольку спрос в Китае пока полностью не восстановился, сказал аль-Мазруи. Его возвращение грозит напряжением на мировом рынке, который и так ущемлен ограниченностью поставок.

При этом, по словам министра, добыча ОПЕК+ сейчас на 2,6 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного уровня. Этот разрыв образовался из-за того, что многие участники сделки в течение многих месяцев испытывали сложности с наращиванием производства, а также из-за санкций против РФ. Только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют значительные объемы незадействованных производственных мощностей, но их недостаточно, чтобы компенсировать дефицит предложения.

Совет ЕС в пятницу, 3 июня, окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

ОПЕК+ на заседании 2 июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.