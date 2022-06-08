МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Повышение цен на нефть для азиатского рынка со стороны Saudi Aramco говорит о том, что саудовцы не хотят конфронтации с Россией, прокомментировал РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев. В ОАЭ назвали условие роста цены на нефть "до невиданного уровня"

Ранее в июне нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила июльские отпускные цены на нефть для Азии на 2,1 доллара, что оказалось больше ожидаемого увеличения в 1-1,5 доллара. Для Северной Европы и Средиземноморья цены увеличились в рамках прогноза на 2,2 и 2 доллара соответственно, а для США — не изменились.

"Ценовая разница укрепляет позиции РФ на рынке Азии. Но аравийцам и не нужно такое противостояние. Наоборот, Saudi Aramco сохраняет лояльность к нам в целом и к российским технологиям в частности… Повышение цен для азиатских рынков подтверждает аравийские намерения об отказе конфронтации с Россией любого рода", — сказал агентству Канищев.

Эксперт объяснил, что Саудовской Аравии нужно поддерживать определенный нейтралитет, чтобы сохранять товарно-денежные потоки в прежних объемах. Что касается РФ, то Saudi Aramco прежде всего интересуют ее технологические решения, которые можно использовать для модернизации местных НПЗ. "Все-таки Россия — это колыбель цифровой и инженерной трансформации нефтеперерабатывающего сектора", — считает эксперт.

По его предположениям, саудовцы не стали поднимать цены на сырье для США также для того, чтобы подтвердить свой нейтральный статус. А сохранение текущей динамики ценообразования для европейского рынка связано с его непредсказуемостью и нестабильностью.