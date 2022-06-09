МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Суд в Греции отменил постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью в пользу США у берегов страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Бензин в Греции дорожает после эмбарго Евросоюза на российскую нефть

"Иск об отмене постановления был принят судом… Это будет трудно отменить", — цитирует агентство слова источника.

Посол Исламской республики в Афинах Ахмад Надери в среду посетил задержанный в Греции танкер с иранской нефтью, заявив, что приложит все дипломатические усилия для его возвращения во владение Ирана.

В конце мая власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером под российским флагом. Танкер, который сменил название с "Пегас" на "Лана", был задержан у берегов Греции еще в середине апреля и из-за неполадок встал на якорь возле порта Каристос на острове Эвбея.

Как сообщала газета "Катимерини", танкер "Пегас" или "Лана" первоначально был арестован по решению Управления по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. Предполагалось, что танкер принадлежит российскому Промсвязьбанку. Однако затем выяснилось, что судно до прихода в греческий порт сменило владельца. Власти отменили решение об аресте, однако судно осталось у причала Каристоса после вмешательства США, поскольку этот танкер с лета 2021 года уже был в "черном" списке США за транспортировку иранской нефти, пишет газета.

Министерство юстиции США, ссылаясь на двустороннее соглашение о правовой помощи между США и Грецией, 20 апреля потребовало забрать груз, утверждая, что выручка от его продажи будет использована для финансирования терроризма.