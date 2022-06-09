МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российская компания "Роснефть" пока воздерживается от подписания новых контрактов о поставке сырой нефти с двумя государственными нефтеперерабатывающими заводами Индии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Поляки выступили против пособий украинцам

Причина — российский поставщик обязался продавать это сырье другим клиентам, а дополнительных больших объемов "выбросить на рынок" "Роснефть" не может.

Индийские НПЗ уже покупают те объемы российской нефти, которые раньше шли на Запад.

Отсутствие новых сделок по поставкам с "Роснефтью" может подтолкнуть индийские НПЗ на спотовый рынок, где сырье традиционно дороже.

Это также указывает на то, что России удалось сохранить экспорт своей нефти, несмотря на растущее давление со стороны западных санкций, поясняет агентство.