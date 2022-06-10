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Нефть дешевеет на перспективах снижения спроса в Китае
Нефть
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Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск... ПРАЙМ, 10.06.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,58% — до 122,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 120,82 доллара.
Нефтяные инвесторы обеспокоены введением новых коронавирусных ограничений в Китае из-за выявления новых случаев заражения. Трейдеры полагают, что спрос на "черное золото" снизится.
"Новые пандемические ограничения Шанхая вызвали опасения по поводу спроса в Китае", — заявил агентству Рейтер главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Казухико Сайто (Kazuhiko Saito).