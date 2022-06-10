МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, может ли газ в Европе стоить, как при дружбе с Россией

По состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,58% — до 122,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 120,82 доллара.

Нефтяные инвесторы обеспокоены введением новых коронавирусных ограничений в Китае из-за выявления новых случаев заражения. Трейдеры полагают, что спрос на "черное золото" снизится.

"Новые пандемические ограничения Шанхая вызвали опасения по поводу спроса в Китае", — заявил агентству Рейтер главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Казухико Сайто (Kazuhiko Saito).