Сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил о намерении выйти из проекта "Восток Ойл"
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из реализуемого "Роснефтью" проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении компании.
"Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своего десятипроцентного… пакета акций в проекте "Восток Ойл" с намерением выйти из него", — говорится в отчете компании.
Также подчеркивается, что Trafigura продолжит в полном объеме соблюдать все применимые последующие пакеты санкций.
Компания еще в марте заявляла о том, что рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл". Тогда же Trafigura сообщала, что замораживает свои инвестиции в России. Решение, как поясняла компания, продиктовано событиями на Украине.
В 2020 году сингапурский нефтетрейдер Trafigura приобрел в "Восток Ойле" 10%. Сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов евро. Еще 5% "Роснефть" в 2021 году продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, стоимость сделки составила 3,5 миллиарда евро.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://1prime.ru/oil/20220610/837138301.html