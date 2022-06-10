МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из реализуемого "Роснефтью" проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении компании.

"Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своего десятипроцентного… пакета акций в проекте "Восток Ойл" с намерением выйти из него", — говорится в отчете компании.

Также подчеркивается, что Trafigura продолжит в полном объеме соблюдать все применимые последующие пакеты санкций.

Компания еще в марте заявляла о том, что рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл". Тогда же Trafigura сообщала, что замораживает свои инвестиции в России. Решение, как поясняла компания, продиктовано событиями на Украине. Шольц рассказал о планах по заводу "Роснефти" в Германии

В 2020 году сингапурский нефтетрейдер Trafigura приобрел в "Восток Ойле" 10%. Сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов евро. Еще 5% "Роснефть" в 2021 году продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, стоимость сделки составила 3,5 миллиарда евро.

"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.