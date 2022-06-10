МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины спровоцировала невиданный взлет цен на нефть. И пока Европа пребывает в панике, арабские нефтяные державы только выигрывают от этого. Пи этом мнение США по поводу цен на нефть или увеличения и уменьшения объема добычи "черного золота" абсолютно не учитывается. Как стало известно ранее The Wall Street Journal, Саудовская Аравия даже начала вести переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Однако планы Saudi Aramco на следующий месяц немного меняются.

В июле Саудовская Аравия планирует предоставить ряду китайских покупателей меньше сырой нефти, чем они запросили. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники из КСА.

Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия, в свою очередь, получат запрашиваемые объемы нефти, а некоторым даже пообещали дополнительные поставки.

Bloomberg отметил, что очень многие покупатели из Азии просили у Saudi Aramco больше сырья во время так называемого "процесса номинации", который состоялся на этой неделе, так как они занимались поиском альтернативы российским сортам.