МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в эту республику. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Daily Express: план Джонсона отказаться от газа с треском провалился

Ранее комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса (нижняя палата) сообщал, что соглашение определяет условия торгово-экономического сотрудничества двух стран по поставке товаров, классифицируемых в группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля.

Стороны утверждают перечень товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, путем заключения межведомственного протокола, который вводится в действие с даты его подписания. Кроме того, компетентные органы стран ежегодно до 1 декабря составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта этих товаров, включая объемы поставок товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, из Казахстана и России в Армению (индикативные балансы).

Компетентный орган казахстанской стороны ежемесячно до 25 числа на основании заявок поставщиков нефти и внутреннего баланса производства и потребления нефтепродуктов утверждает план поставок нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов республики в Армению в объемах, не превышающих индикативные балансы.

В отношении товаров не будут взиматься вывозные таможенные пошлины в соответствии со статьей 28 Договора о ЕАЭС. Их также нельзя вывозить в третьи страны и государства ЕАЭС с территории Армении. В случае выявления нарушений обязательств армянская сторона выплачивает казахстанской стороне суммы компенсации, исчисляемые в долларах и эквивалентные объему вывозных таможенных пошлин.