МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России.

Он отметил, что Шри-Ланка сильно нуждается в топливе и в настоящий момент пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке. Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"

"Если мы можем получить (топливо — ред.) из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придется вновь обратиться к России", — заявил премьер агентству Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, он отметил, что Россия также предложила Шри-Ланке пшеницу. По его словам, острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 года.

В мае агентство Блумберг сообщало, что Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.