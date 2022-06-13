МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Словакии потребуется больше денег от ЕС прежде, чем она сможет назвать дату отказа от нефти из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на словацкого посла в ЕС Петру Варгову. В Чехии рассказали, почему Россия будет рада нефтяному эмбарго

По информации издания, Братиславе нужны гарантии того, что она получит гранты от Брюсселя для компенсации потерь от возможного закрытия нефтепровода "Дружба".

"Нам нужны некоторые гарантии из бюджета ЕС, что нас не оставят одних только с нашим государственным финансированием", — приводит Financial Times слова посла Словакии.

Евросоюз согласился помочь странам приспособиться к "нероссийской" нефти, но средства на эту цель будут распределяться через Фонд восстановления и устойчивости (RRF), созданный для помощи в период пандемии коронавируса. Согласно газете, в рамках RFF предпочтение отдается южным странам-членам ЕС, а не восточным, которые в большей степени зависят от энергоносителей из РФ.

Как отмечает Варгова, премьеру Словакии Эдуарду Хегеру обещали, что Еврокомиссия рассмотрит возможность изменить систему распределения средств. Польша и Чехия также выступают за коррективы, указывает газета со ссылкой на дипломатов.