МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Венесуэла поставит итальянскому концерну Eni 3,8 млн баррелей нефти, испанскому Repsol — "вероятно, аналогичный объем". Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ. Daily Express: Западу не стоит недооценивать мощь России

"Как стало известно Handelsblatt из правительственных кругов Берлина, соглашение с Eni предусматривает объем в 3,8 млн баррелей. Сделка с Repsol, вероятно, будет такого же объема. Поставки нефти должны быть зачтены в счет долгов, которые Венесуэла накопила перед Eni и Repsol — так что деньги не поступят", — пишет газета.

Ранее правительство США уже продлило лицензию американской группы Chevron, что позволило вести переговоры с венесуэльской государственной компанией PDVSA. Как пишет Handelsblatt, официально договоренности с Каракасом не комментирует ни министерство экономики, ни министерство иностранных дел Германии. В Eni также отказались от комментариев.

По информации Handelsblatt, федеральное правительство в Берлине в настоящее время "пытается выяснить по своим дипломатическим каналам, являются ли сделки разовыми исключениями или же американцы хотят в ближайшее время облегчить экспорт нефти из Венесуэлы в целом".