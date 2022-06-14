МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Члены Конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон выступили с обращением к глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм касательно вопроса сокращения сырьевых запасов страны, пишет RT со ссылкой на письмо парламентариев.

По мнению политиков, действующая президентская Администрация "стремительно опустошает" запасы сырья, других путей решения проблемы по использованию энергоресурсов и регулированию ситуации на рынке они не предлагают.

Политики заявили об обеспокоенности действиями Министерства энергетики США. Оно резко выводит из резервов государства сырье. Отмечается, что это делается незадолго до ноябрьских выборов в стране. В то же время ведомство не может выработать долгосрочного планирования по оптимальному размеру, конфигурации, обслуживанию и эксплуатационным возможностям этих запасов.

В письме конгрессмены говорят о сырье из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) и Северо-восточного резерва топочного мазута (NEHHOR).

Сейчас объемы нефтяных резервов сократились до минимальных с 1987 года показателей. Кроме того, американский президент заявил о намерении дополнительно вывести на внутренний рынок США мазута. Политики напомнили: такие темпы опустошения "кубышки" может привести к тому, что уже в 2031 году запасы резервов страны с пикового значения 727 миллионов барр рухнут до 130 миллионов.

В то время, как США не придумало ничего существеннее опустошения резервов для регулирования внутреннего рынка, Китай укрепляет свои энергетические связи с Россией, наращивания топливные резервы. На этом фоне действия Белого дома позволяют картелю ОПЕК, России и Китаю "получить рычаг геополитического давления на США", заключают авторы письма.