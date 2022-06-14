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2022-06-14T12:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220614/837160484.html
Сербия прекратит импорт российской нефти в ноябре
Нефть
Новости
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Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать нефть из России в связи с санкциями Европейского Союза, сообщил президент страны Александр Вучич. Новость дополняется ПРАЙМ, 14.06.2022
нефть, энергетика, новости, сербия, импорт, нефть, россия, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать нефть из России в связи с санкциями Европейского Союза, сообщил президент страны Александр Вучич.
Новость дополняется