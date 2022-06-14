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2022-06-14T12:58:00+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220614/837160484.html

Сербия прекратит импорт российской нефти в ноябре

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать нефть из России в связи с санкциями Европейского Союза, сообщил президент страны Александр Вучич. Новость дополняется ПРАЙМ, 14.06.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60