МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации. ОПЕК вновь не смогла полностью выполнить сделку по увеличению добычи нефти

"В 2022 году рост спроса на нефть останется неизменным по сравнению с майским прогнозом на уровне 3,4 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

Таким образом, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.

"Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 миллиона баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года", — отмечается в докладе. Нефтяные запасы стран ОЭСР выросли в апреле

В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост – на 5,2 миллиона баррелей в сутки, в основном благодаря сильному экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.

ОПЕК ожидает, что восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок будут поддерживать спрос на нефтепродукты.