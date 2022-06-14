МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 0,25 миллиона баррелей в сутки, до 2,15 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в июньском докладе организации. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

Согласно документу, рост добычи нефти вне ОПЕК на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом — до 2,15 миллиона баррелей в сутки, среднегодовой уровень составит 65,7 миллиона ​​баррелей в сутки. Наибольшее увеличение показателя в текущем году придется на США, Канаду, Бразилию, Казахстан, Гайану и Китай.

Прогноз по добыче нефти вне организации продолжает снижаться с начала года: в январе ОПЕК ожидала показатель на уровне 66,7 миллиона баррелей в сутки. В мае организация понизила прогноз по росту до 65,97 миллиона баррелей в сутки.

США

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году. Показатель в стране в прошлом году в среднем составила 11,19 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозу в июньском докладе, в 2022 году добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,85 миллиона баррелей в сутки, до 12,04 миллиона баррелей в сутки. Такой же прогноз ОПЕК давала в мае.

РОССИЯ

По прогнозам ОПЕК, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, оценки предыдущего месяца пересмотрены в сторону понижения на 0,25 миллиона баррелей в сутки.

В майском докладе отмечалось, что темп роста добычи в России в 2022 году может составить 0,1 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,88 миллиона баррелей. Таким образом, в июне ожидания ОПЕК сменились с роста на снижение уровня добычи нефти.