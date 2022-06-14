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Нефть марки Brent поднялась выше 125 долларов впервые с 9 марта
Нефть
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Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.57 мск цена... ПРАЙМ, 14.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,17%, до 124,93 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал отметку в 125 долларов.
Июльские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,06%, до 123,41 доллара за баррель.