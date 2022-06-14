МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля уверенно растет на дорогой нефти

По состоянию на 16.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,17%, до 124,93 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал отметку в 125 долларов.

Июльские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,06%, до 123,41 доллара за баррель.