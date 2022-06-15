МЭА в очередной раз смягчило прогноз по добыче нефти и конденсата в России
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По данным доклада Международного энергетического агентства, ведомство снова смягчило свой прогноз по добыче нефти и конденсата в России. МЭА с удивлением констатировало рост производства нефти в стране в мае на 130 тысяч баррелей в сутки вопреки собственным ожиданиям, связанным с западными санкциями, и теперь полагает, что снижение возобновится только в июле.
"Вопреки ожиданиям, Россия в мае показала наибольший из всех стран ОПЕК+ рост добычи, поскольку ее поставки сырой нефти на рынок оставались устойчивыми. Общий объем сырой нефти, конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей (NGL) вырос на 130 тысяч баррелей в сутки, до 10,55 миллиона баррелей в сутки, хотя это все еще на 850 тысяч баррелей в сутки ниже уровня до введения войск", — отмечает МЭА, прогнозируя, что добыча начнет постепенно снижаться по мере введения эмбарго Евросоюза и составит в среднем 10,37 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20220615/837172764.html
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