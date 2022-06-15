МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По данным доклада Международного энергетического агентства, ведомство снова смягчило свой прогноз по добыче нефти и конденсата в России. МЭА с удивлением констатировало рост производства нефти в стране в мае на 130 тысяч баррелей в сутки вопреки собственным ожиданиям, связанным с западными санкциями, и теперь полагает, что снижение возобновится только в июле. МЭА ожидает роста мирового спроса на нефть в 2022 году

"Вопреки ожиданиям, Россия в мае показала наибольший из всех стран ОПЕК+ рост добычи, поскольку ее поставки сырой нефти на рынок оставались устойчивыми. Общий объем сырой нефти, конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей (NGL) вырос на 130 тысяч баррелей в сутки, до 10,55 миллиона баррелей в сутки, хотя это все еще на 850 тысяч баррелей в сутки ниже уровня до введения войск", — отмечает МЭА, прогнозируя, что добыча начнет постепенно снижаться по мере введения эмбарго Евросоюза и составит в среднем 10,37 миллиона баррелей в сутки.